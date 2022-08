Per colpa di una foto finisce la storia d'amore tra Los Palmeras e il Colón

TORINO - Nel 2019 le immagini del loro concerto all’Estadio General Pablo Rojas di Asunción fecero il giro del mondo: quella sera la capitale del Paraguay era, in pratica, un quartiere di Santa Fe, Argentina. Si giocava la prima finale internazionale della storia del Colón: l’impianto era totalmente rossonero, un mare di passione e un oceano di brividi. La Conmebol decise di far esibire, pochi minuti prima della partita, i Los Palmeras, gruppo musicale santafecino che suona principalmente cumbia e cuarteto e che, in tutto il LatinoAmérica, è un autentico cult. «Ah eh eh ah, yo soy Sabalero; Ah eh eh ah, Sabalero, Sabalero!»: è il testo della loro hit più cantata e Sabalero significa di fatto tifoso del Colón. E mentre la cantavano, insieme a tutto lo stadio, in molti piangevano a dirotto, come Dario Genolet, che fu inquadrato sui maxischermi dell’Estadio General Pablo Rojas e divenne, suo malgrado personaggio: «Pensavo a mio padre, che mi ha trasmesso l’amore per il Sabalero. Pensavo a lui che non c’è più e che avrebbe dato tutto quello che aveva per essere qui, sugli spalti, insieme a me».