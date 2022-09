Libertadores, l'Athletico di Scolari vola in finale: Palmeiras fuori nonostante il 2-2

SAN PAOLO (BRASILE) - Niente terza finale consecutiva per il Palmeiras. Succede davvero di tutto nella semifinale di ritorno della Coppa Libertadores tra i campioni in carica e l'Athletico Paranaense all'Allianz Parque di San Paolo. Dopo l'1-0 dell'andata, la formazione di Felipe Scolari riesce a conquistare un 2-2 decisivo per strappare il pass per l'atto conclusivo.