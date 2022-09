Benedetto fa impazzire il Boca: River battuto nel Superclasico

BUENOS AIRES (Argentina) - Il Boca Juniors si aggiudica il Superclasico battendo per 1-0 River Plate tra le mura della Bombonera. L'eroe della partita è stato Dario Benedetto: suo il gol (10° stagionale) che ha deciso la partita al 65'. Inevitabile finale convulso con l'espulsione di Rojo per un brutto fallo su De La Cruz. In classifica il Boca sale al 3° posto (32 punti pari con l'Huracan) a -2 punti dalla capolista Atletico Tucuman (34 punti), mentre il River occupa la settimana posizione (29 punti).