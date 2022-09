Ronaldo festeggia il compleanno, il Cruzeiro gli regala la promozione

RIO DE JANEIRO (Brasile) - Una festa con sessantamila invitati. Ronaldo il Fenomeno ha voluto dare le cose in grande. Ma il compleanno del fuoriclasse brasiliano - 46 anni oggi - è stata soltanto una piacevole coincidenza con la partita che ha regalato la promozione al Cruzeiro. Il Fenomeno ha potuto così festeggiare il ritorno della squadra di cui è presidente, in concomitanza del proprio genetliaco. Il Cruzeiro è tornato in Serie A con sette giornate di anticipo rispetto al termine del campionato, vincendo la sfida contro il Vasco da Gama.