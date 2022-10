Gallardo sul mercato: "Lascio il River a dicembre". I possibili sostituti

BUENOS AIRES (Argentina) - Ufficiale, dopo 8 anni l'avventura di Marcelo Gallardo sulla panchina del River Plate si è conclusa. L'addio arriverà il 31 dicembre come dichiarato in conferenza stampa: "Sarò breve, sono qui per fare un annuncio in modo chiaro. Non rinnoverò il mio contratto, che scade il prossimo dicembre. È una delle decisioni più difficili della mia vita. Mi prenderò una breve pausa. Al di là dell'annuncio, sono qui per ringraziare le persone che si sono fidate di me, Enzo, Jorge, Matías, l'intero gruppo dirigente per avermi dato l'opportunità di esprimermi con totale libertà di sviluppare il nostro lavoro - aggiunge - Vi ringrazio dal profondo del cuore per una tale dimostrazione di affetto che avete dimostrato a me e a tutto il mio gruppo di lavoro. È molto probabile che domenica farò la mia ultima partita al Monumental. Vi ringrazio per tutto l'affetto che mi hai dato. È stata una bella storia".