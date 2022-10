L’emozionante messaggio di Tevez a Gallardo nell’ultima al Monumental

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - È stata una serata di grandi emozioni quella vissuta al Monumental di Buenos Aires, Argentina. River Plate-Rosario Central è infatti stata l'ultima partita davanti al proprio pubblico per Marcelo Gallardo che, qualche giorno fa, ha annunciato il suo addio ai Millonarios al termine della stagione. Il tecnico argentino, dunque, lascia dopo otto anni e 14 trofei messi in bacheca. Apprezzatissimo dai tifosi, è diventato una vera e propria icona del club in giro per il mondo. Alla sua ultima in quella che ormai è diventata la sua seconda casa, era presente anche l'ex Boca Juniors e Juventus Carlos Tevez.