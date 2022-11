Tevez, addio al Rosario Central: ufficiali le dimissioni

ROSARIO (Argentina) - Carlos Tevez non è più l'allenatore del Rosario Central. L'ex Juventus ha convocato una conferenza stampa per annunciare ufficialmente le dimissioni dall'incarico dichiarando: "Mi faccio da parte, non mi è piaciuto che il mio nome sia stato usato per la politica del club. Voglio ringraziare le persone per avermi sostenuto. Era un rapporto molto, molto buono. Non è conveniente per nessuno che io resti. Non voglio essere un ostacolo - aggiunge - Come dicevo fin dai primi giorni, non sono venuto qui a fare politica. Non è un gioco leale, perché non sono del settore. Sono un direttore tecnico e volevo fare ciò che era meglio per il Central. Non avrei permesso a me stesso di entrare in un gioco che non è normale". L'Apache era arrivato a giugno sulla panchina dei "Canalla" ma i risultati non sono stati soddisfacienti: la squadra ha chiuso al 20° posto a quota 32 punti (solo 7 vittorie) nella Prima Divisione Argentina.