Argentina shock, in Boca Juniors-Racing undici espulsi in mezz’ora! Cosa è successo

SAN LUIS (Argentina) - Allo stadio Parque La Pedrera di San Luis il Racing Club de Avellaneda si è aggiudicato la Supercoppa Argentina 2022 (Trofeo dei Campeones) battendo in finale il Boca Juniors per 2-1 dopo i tempi supplementari in una partita che verrà ricordata per i cartellini rossi estratti dall'arbitro Facundo Tello . Il match è stato deciso dal gol di Carlos Alcaraz al 118' del secondo tempo supplementare, dopo la rete il caos.

Le espulsioni

Sul finire dei tempi regolamentari (95') vengono cacciati dal campo con rosso diretto Villa (Boca) e Carbonero (Racing), due minuti più tardi è la volta dell'allenatore del Boca Ibarra. Nei supplementari arriva l'espulsione di Varela (Boca) per doppia ammonizione e nei minuti di recupero, praticamente dopo il gol di Alcaraz, la partita e l'arbitro perdono il controllo e arriva la "sfuriata" di rossi diretti, nell'ordine: Alcaraz (Racing), Advincula (Boca), Galvan (Racing), Zambrano (Boca), Gonzalez (Boca), Fabra (Boca) ed infine al 130' l'ultima assegnata a Di Benedetto. Sono 10 giocatori espulsi più un allenatore.

L'epilogo con il Var

L'arbitro Tello aumenta i minuti di recupero visto la totale assenza di gioco dovuta alle interruzioni per le sanzioni ma al 130' il Var entra in scena e sancisce la fine della partita: infatti l'ultimo rosso, quello a Di Benedetto, arriva perché il giocatore del Boca mima il gesto della mazzetta verso il direttore di gara che, dopo aver rivisto il gesto al Var, decide di cacciare il giocatore. Gli Xeneizes non hanno il numero minimo di giocatori per proseguire la partita che di conseguenza termina. Una serata da dimenticare per il Boca anche perché il ko contro il Racing ha infranto i sogni di "triplete" dopo aver vinto il campionato la Copa de La Liga Profesional. Salvo qualche modifica normativa, i cartellini rossi che Facundo Tello ha mostrato oggi non impediranno a nessun calciatore di saltare l'inizio del La Liga Profesional 2023. I calciatori espulsi sconteranno infatti le rispettive sanzioni in un ipotetico nuovo Trofeo dei Campeones.