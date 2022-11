Argentina: il River nel futuro. Nuovo allenatore, nuove strategie

Era ampiamente nell'aria e dopo la fresca certificazione ufficiale del Bayern Monaco, adesso c'è un motivo in più perché i tifosi del River Plate non vedano l'ora di potersi godere la nuova creatura: Martin Demichelis è il nuovo allenatore del club di Buenos Aires. Dalla Baviera confermano in via ufficiale: «L'FC Bayern e Martin Demichelis hanno concordato che l'allenatore della seconda squadra si trasferirà, su sua richiesta, al River Plate di Buenos Aires, sua ex squadra all'inizio della carriera, per assumere la carica di allenatore. Il suo successore sarà Holger Seitz, il predecessore». La grande occasione per l'ex difensore dell'Argentina vicecampione del mondo nel 2014 è arrivata dopo un paio di esperienze in sella al Malaga, in qualità di vice dello spagnolo José Gonzalez, e nelle giovanili (inclusa la seconda squadra) del Bayern.