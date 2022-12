Pelé, il Santos prepara le celebrazioni: una maglia per lui e il punto di ritrovo

Il Santos , a partire da gennaio, indosserà una corona stampata sulla divisa in omaggio a Pelé . Lo ha annunciato Celso Jatene , presidente del Consiglio deliberativo del club brasiliano: "La corona sarà già sulla maglia del 2023: ci saranno le due stelle (dei due titoli brasiliani) e una corona in cima".

Santos, preparativi per un possibile funerale di Pelé

Inoltre, l'ex squadra di Pelé si sta preparando anche per un possibile funerale dell'ex calciatore brasiliano, in queste ore confortato dalla presenza della sua famiglia all'ospedale Albert Einstein di San Paolo dove è ricoverato. In caso di sua morte, la zona di Vila Belmiro diventerà il punto di ritrovo dei tifosi di O'Rey.