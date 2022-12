Pelé, Lapo Elkann e quel regalo: «Sempre nei nostri cuori»

TORINO - E' morto il re, viva il re. Pelé unico e indimenticabile per gli appassionati in ongi angolo della terra. Lapo Elkann ricorda quel regalo carico di affetto: «Il Re sarà sempre nel nostro cuore», il messaggio accanto alla maglia del Brasile che il più grande di tutti gli autografò augurandogli "buona fortuna". Pelé che in Italia era ed è amatissimo: venne tante volte a giocare amichevoli in ogni parte del Paese. E parecchi club, dalla Juventus all'Inter, cercarono di ingaggiarlo, senza successo. Unendo così tutti dalla sua parte. Unico. O Rei... Per sempre.