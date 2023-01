Suarez, esordio show: tripletta in 37' e il Gremio vince la Recopa Gaucha

37 minuti. Tanto è bastato a Luis Suarez per bagnare il proprio esordio con il Gremio con una splendida tripletta nella finale di Recopa Gaucha contro il Sao Luiz (4-1 il risultato finale). L'attaccante uruguaiano non poteva iniziare meglio la propria avventura con il club di Porto Alegre. Schierato dal 1' da Renato Portaluppi, ex ala destra della Roma, il Pistolero ha impiegato appena 37' per scrivere il proprio nome per tre volte sul tabellino dei marcatori e regalare una serata da sogno ai suoi nuovi tifosi. Una prestazione magistrale che conferma quanto Suarez abbia ancora voglia di lasciare il segno.