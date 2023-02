Sudamericano U20, Vitor Roque show: vincono Brasile e Uruguay

BOGOTÁ (COLOMBIA) - Gol e spettacolo nella prima giornata del campionato Sudamericano U20 , una vetrina di talenti che in passato ha messo in mostra futuri fuoriclasse del pallone come Messi, Neymar, Falcao e Chilavert. Oggi, però, i gioiellini da tenere d'occhio non mancano, come il brasiliano Vitor Roque , 17enne attaccante dell'Athletico Paranaense che con una doppietta nel giro di 28' ha messo ko l' Ecuador . Al 76' La Tricolor prova a rientrare nel match accorciando le distanze con la rete di Gonzalez Baquero ma, appena 5' dopo, ecco il 3-1 finale firmato da Andrey Santos , 18enne centrocampista scuola Vasco de Gama, nonché capitano della Seleçao, che solo qualche giorno fa è approdato al Chelsea per 18 milioni di euro.

Facundo Gonzalez firma il successo dell'Uruguay sulla Colombia

Finisce 1-0 invece la sfida tra Uruguay e Colombia. A firmare la vittoria della Celeste sui padroni di casa è la rete a metà ripresa del difensore centrale del Valencia Mestalla (il Valencia B) Facundo Gonzalez. In ombra Álvaro Rodríguez, 18enne attaccante del Real Madrid Castilla che è già stato ribattezzato "il nuovo Ibrahimovic" per via della stazza (192 cm) e della doti tecniche, sostituito al 69' da De Los Santos. Panchina, invece, sia per il portiere dell'Arsenal Aleksei Rojas, 17enne nato nel Regno Unito da madre russa e padre colombiano che prima di scegliere i Cafeteros ha difeso i colori dell'Inghilterra Under 15 e della Russia Under 17, che per Juan David Fuentes, 19enne attaccante del Barça B. Con questi tre punti l'Uruguay raggiunge in vetta alla classifica il Brasile.