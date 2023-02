Sudamericano U20, vincono Brasile e Uruguay: Vitor Roque segna ancora

TORINO - Nel Sudamericano Sub-20 in corso in Colombia, l'Uruguay ha battuto 2-1 in rimonta l'Ecuador nella seconda partita dell'esagono finale del torneo e ha compiuto così un passo da gigante verso la qualificazione ai Mondiali in Indonesia (si qualificano le semifinaliste di questa rassegna continentale) in programma a maggio e giugno. La Celeste, dopo aver sconfitto martedi scorso la Colombia padrona di casa per 1-0 a Bogotà, ha aggiunto adesso questo nuovo successo. L'Uruguay è andato sotto per un gol di Medina dopo 12 minuti, Fabricio Díaz ha pareggiato su rigore e nella ripresa, a 11 minuti dalla fine, il portiere uruguaiano Randall Rodríguez ha parato un penalty a Sebastián González. A soli 4 minuti dal termine, poi, una bomba di Luciano Rodríguez ha deciso l'incontro.