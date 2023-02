Sudamericano U20, Rodriguez super: poker Uruguay. Ok Brasile e Colombia

Gol ed emozioni nel terzo turno del campionato Sudamericano U20 . Volano a punteggio pieno Uruguay e Brasile che battono rispettivamente Venezuela e Paraguay mentre, dopo il passo falso iniziale, la Colombia supera di misura l' Ecuador fanalino di coda e sale a sei. Tutto facile per la Celeste che si sbarazza con un netto 4-1 del Venezuela. Grandissimo protagonista della sfida è la stellina del Real Madrid Castilla Alvaro Rodriguez , autore di una doppietta. Il "nuovo Ibrahimovic", così è stato ribattezzato, trova così i primi gol nella manifestazione. Primo tempo scoppiettante, con l'Uruguay che passa al 18' su rigore con Diaz. A firmare il pareggio, sempre dal dischetto, poco dopo la mezz'ora è Alcocer. Nemmeno il tempo di esultare che dopo 1' la Celeste torna di nuovo avanti con la prima rete di Alvaro Rodriguez. Sosa chiude poi la prima frazione di gioco sul 3-1. Nella ripresa è ancora la stellina dei Blancos a siglare il poker finale e la propria doppietta personale.

Sudamericano U20: ok Brasile e Colombia

Imbattuto anche il Brasile che, con un gol per tempo, stende il Paraguay. Dopo essere andato a segno nelle prime due sfide, si prende un "turno sabbatico" Vitor Roque 17enne attaccante dell'Athletico Paranaense. A regalare la vittoria ai verdeoro sono infatti Giovane e Ronald, quest'ultimo entrato in campo nella ripresa al posto di Silva dos Santos. Vittoria di misura, invece, per la Colombia che, dopo il ko all'esordio contro l'Uruguay (1-0), supera di misura l'Ecuador, fanalino di coda con 0 punti. A decidere il match l'autorete di Cordova al 21'.