Sudamericano U20: l'Uruguay vola, Puerta Molano grazia il Brasile

All' Uruguay basta una rete di Luciano Rodriguez all'85' per sbarazzarsi del Paraguay e volare da sola a punteggio pieno in vetta alla classifica del campionato sudamericano U20 . La Celeste fa dunque 4 su 4 e nel prossimo turno se la vedrà contro il Brasile, secondo a -2.

Frena il Brasile. Sosa risponde a Zambrano: 1-1 tra Ecuador e Venezuela

Proprio i verdeoro, dopo tre successi, frenano nel big match di giornata contro la Colombia. E gli va anche bene dato che al 57' i Cafeteros falliscono un calcio di rigore con Puerta Molano. All'ora esatta di gioco la squadra di Cardenas rimane anche in inferiorità numerica per la doppia ammonizione di Torres, ma i carioca non ne approfittano e non riescono a pungere. Finisce invece 1-1 la gara tra Ecuador e Venezuela. Succede tutto all'inizio e alla fine, con la nazionale vinotinto che passa dopo appena 3' con Alcocer e La Tricolor che trova il meritato pareggio in pieno recupero con Cristopher Zambrano, entrato al 67' al posto di Sosa.