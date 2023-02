Sudamericano U20, trionfa il Brasile: Uruguay ko 2-0

BOGOTÁ (COLOMBIA) - Il campionato Sudamericano U20 va al Brasile che, dopo 12 anni di digiuno, per la 12ª volta scrive il proprio nome sull'albo d'oro della competizione. La nazionale verdeoro, guidata da Vitor Roque e il centrocampista del Chelsea Andrey Santos, entrambi capocannonieri del torneo con 6 reti a testa, batte 2-0 l'Uruguay nell’ultima giornata dell’esagonale finale disputatasi nella notte all'Estadio El Campín di Bogotá, in Colombia. Prima della gara la Celeste era da sola in vetta alla classifica, pertanto anche un pareggio sarebbe bastato per laurearsi campione per la nona volta. Nonostante il doppio risultato a disposizione, però, la selezione di Broli, guidata in campo dalla stellina del Real Madrid Castilla Álvaro Rodríguez, 18enne ribattezzato "il nuovo Ibrahimovic" per le doti fische (192 cm) e tecniche, nulla ha potuto dinanzi allo strapotere dei carioca arrendendosi proprio nei minuti finali alle reti del campioncino dei Blues e di Silva dos Santos. L'Uruguay si consola con l’ottava qualificazione consecutiva ai Mondiali di categoria che si disputeranno in Indonesia (20 maggio-11 giugno 2023), dove andranno anche Colombia ed Ecuador (rispettivamente terza e quarta classificata).