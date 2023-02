Clamoroso: l'Instituto Córdoba meglio di Bayern e Psg!

Un pareggio per salire sul tetto del mondo. Dopo lo 0-0 ottenuto contro l’Huracán, una squadra argentina si è tolta la soddisfazione di precedere i giganti d’Europa, i top team di mezzo mondo. E, ancora più a sensazione, non si parla di una rappresentante de Las Cinco Grandes, delle 5 supercorazzate del fútbol argentino: niente Boca Juniors , River Plate , Racing Club , Independiente o San Lorenzo de Almagro, insomma. In cima al mondo c’è l’Instituto Cordoba , la squadra in cui è cresciuta la Joya Paulo Dybala , che è tornato in Primera División dopo 17 lunghissimi anni di attesa.

La Gloria di nome e di fatto

L’Instituto s’è tolto la soddisfazione di terminare davanti a Bayern e Paris Saint-Germain, rendendo fede al suo soprannome: La Gloria, nomignolo affibbiato ai biancorossi cordobesi nel 1919 dopo aver concluso imbattuti il torneo di Seconda Divisione del torneo de la ex Liga Cordobesa. Oltre un secolo dopo, la solfa è sempre la stessa: l’Instituto è il leader della classifica mondiale delle squadre imbattute in casa. La striscia dei biancorossi è impressionante: all’Estadio Presidente Perón di Córdoba la banda di Lucas Bovaglio non perde da 26 partite. Un’eternità. L’ultima sconfitta risale al 20 settembre del 2021, 26ª giornata della Primera Nacional, 1-2 contro l’All Boys. E le grandi d’Europa? Beh, il Bayern all’Allianz Arena è fermo a 22 risultati utili consecutivi, frutto di 15 vittorie e 7 pareggi. I parigini allenati da Christophe Galtier hanno visto la loro striscia senza sconfitte interrompersi in Champions League proprio contro il Bayern dopo 40 risultati utili. L’Instituto ora sogna di rendere ancor più omaggio al suo soprannome, di contribuire a rendere ancor più mitica la storia de La Gloria: per farlo basterà non perdere tra le mura amiche dell’Estadio Presidente Perón di Córdoba il 27 febbraio all’1.30 di notte in Italia contro il Newell’s Old Boys.