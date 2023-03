Brasile, problema in diretta per la giornalista: "Corro in bagno"

Bruna Dealtry, ex giocatrice professionista di beach volley tra il 2002 e il 2012, è stata protagonista di un divertente siparietto in diretta tv. Terminata l'attività agonistici si è laureata in giornalismo e lavora come inviata per CazéTV. Al termine della sfida tra Vasco da Gama e Boavista, valida per la nona giornata del campionato carioca e vinta 4-1 dai padroni di casa, in collegamento con lo studio dallo stadio São Januário, mentre leggeva i dati relativi al pubblico e all'incasso, ha avuto un "piccolo" problema.