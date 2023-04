Retegui decisivo con il Tigre: gol del 2-1 al 99' contro il Lanus

Mateo Retegui decisivo con la maglia del Tigre. L'attaccante, a segno due volte con la Nazionale di Roberto Mancini nelle gare di qualificazione agli Europei contro Inghilterra e Malta, ha trovato il suo primo gol da 'azzurro' nel campionato argentino, firmando la rete del 2-1 al 99' contro il Lanus. In una partita molto chiusa, con le due squadre in 10, Retegui ha regalato la vittoria alla formazione di Diego Martinez, reduce da tre ko di fila, segnando di sinistro ed esplodendo poi di gioia per il gol vittoria, togliendo anche la maglia e rimediando il cartellino giallo.