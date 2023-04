Sampaoli-Flamengo: c'è l'accordo, ora è ufficiale

RIO DE JANEIRO (BRASILE) - A meno di un mese dal divorzio con il Siviglia, datato 21 marzo, Jorge Sampaoli è già pronto a intraprendere una nuova avventura: il tecnico argentino, infatti, è ufficialmente il nuovo allenatore del Flamengo. Il club brasiliano ha scelto il classe 1960 per prendere il posto di Vitor Pereira, esonerato dopo la sconfitta in finale del Campionato Carioca contro il Fluminense: i Rubro-Negro si erano aggiudicati il primo round per 2-0, ma al ritorno - al Maracana - hanno perso per 4-1.