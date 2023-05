River-Boca, mega rissa nel finale: caos incredibile, cosa è successo

River-Boca, rissa assurda: sette espulsi e polizia in campo

A far scoppiare la rissa è stata l'esultanza provocatoria di Palavecino in faccia al capitano del Boca Nicolas Figal. Da lì è iniziato il caos. Dalle panchine di Almiron e Demichelis sono intervenuti tutti, anche giocatori che non erano neanche a disposizione (come Marcos Rojo). La partita è stata sospesa per circa 15 minuti e le forze dell'ordine sono dovute entrare in campo per ristabilire la calma. L'arbitro Herrera, con l'aiuto del Var, ha espulso 3 calciatori per squadra: Palavecino, il secondo portiere Centurión ed Elías Gómez nel River; Valentini, Merentiel ed Equi Fernández nel Boca. Oltre all'espulsione anche dell'allenatore Almiron. Inoltre, tre giocatori sono costretti ad andare al Distretto di Polizia per testimoniare i fatti. E' stato il Superclásico con il maggior numero di espulsi della storia.