Tragedia a El Salvador: dodici morti allo stadio Cuscatlan

SAN SALVADOR (El Salvador) - Tragedia allo stadio Cuscatlan di San Salvador in occasione della partita tra la squadra locale dell'Alianza e il CD FAS. Dodici persone sono morte nella calca in seguito al tentativo di alcuni tifosi di entrare nell'impianto da 35mila posti per assistere alla partita come comunicato dal direttore della PNC (Polizia Civile Nazionale) Mauricio Arriaz: "In via preliminare abbiamo un bilancio di 12 vittime, nove delle quali sono qui allo stadio e altre tre, che ci sono state comunicate, si trovano in diversi ospedali". Secondo fonti della polizia, ci sarebbero diverse persone ricoverate in ospedale in condizioni critiche. Per quanto riguarda le persone assistite ci sono più di 500 persone bisognose di aiuto che si sono concentrate nel settore "sole popolare" dello stadio. La partita è stata interrotta e centinaia di agenti e militari hanno coordinato l'evacuazione degli spettatori. Il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha annunciato l'apertura di un'inchiesta: "Tutti saranno indagati: squadre, dirigenti, stadio, biglietteria, campionato, federazione, ecc...Chiunque sia il colpevole, non resterà impunito"