Felipe Melo da denuncia nello spogliatoio: follie contro il River

Felipe Melo ha prima attirato su di sé le antipatie del pubblico di casa quando, al 19', per aver ottenuto una semplice rimessa laterale, ha afferrato il pallone e si è diretto verso De La Cruz, che gli aveva conteso il possesso, emettendo - faccia a faccia al malcapitato 'interlocutore' - un vero e proprio urlo di guerra. Come non bastasse, beccato dai tifosi argentini al triplice fischio dell'arbitro, ha rivolto lo sguardo verso le tribune, 'salutando' con un eloquente gesto del pollo. Infine, nelle interviste post-partita, ha sminuito i Millonarios, elogiando invece gli eterni rivali: "Giocare contro il Boca Juniors è qualcosa di speciale, farlo contro il River invece non è qualcosa di importante". Rientrato negli spogliatoi, però, la doccia è stata fredda: secondo quanto riportato da Tyc Sports, infatti, il centrocampista brasiliano avrebbe trovato degli agenti di polizia, giunti sul posto per notificargli una denuncia per istigazione alla violenza.

