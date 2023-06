L'Uruguay di Bielsa vince anche il secondo test amichevole: 2-0 a Cuba

MONTEVIDEO (URUGUDYA) - Dopo il netto 4-1 contro il Nicaragua, l’ Uruguay di Marcelo Bielsa si concede il bis e supera 2-0 Cuba nel test amichevole. Ai padroni di casa basta un gol per tempo per aggiudicarsi il match dell’Estadio Centenario di Montevideo.

Bielsa si affida alla line verde: 2-0 a Cuba

Per sbloccare la gara c’è bisogno di un calcio di rigore, trasformato dal classe 2000 Facundo Torres. Poi, a 10’ dalla fine, ci pensa il coetaneo Maximiliano Araujo a mettere in ghiaccio risultato e partita. Bielsa, dunque, si affida alla linea verde e viene premiato. L’Uruguay tornerà in campo il 6 settembre contro il Cile nella prima giornata di qualificazione per i Mondiali 2026.