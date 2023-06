Messi show a Rosario per l’addio al calcio di Rodriguez: accolto da Re

Messi show a Rosario: tripletta e ovazione

All Stadio "Marcelo Bielsa" la pulce è stata accolta da Re. Tutti in piedi per manifestare ancora una volta il loro amore dopo il Mondiale vinto da protagonista con l'Argentina lo scorso dicembre. Una presentazione con tanto di annuncio da parte dello speaker e fuochi d'artificio. Messi ha ricambiato con una tripletta. Uno show in onore di un suo grande amico, prima che collega. Maxi Rodriguez in carriera ha giocato nel Liverpool e nell'Atletico Madrid tra le tante, ma ha legato il suo nome soprattutto al Newell's Old Boys, la squadra di Rosario dove Leo è cresciuto da bambino. La partita tra Argentina e Newell's Old Boys è poi terminata 4-2 per l'Albiceleste, con il quarto gol segnato da Gabriel Omar Batistuta su calcio di rigore. Hanno partecipato alla festa tante leggende, tra queste anche Di Maria, Cambiasso e Trezeguet.