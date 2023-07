River Plate campione d'Argentina per la 38ª volta: Demichelis da record

Il River Plate è campione d'Argentina per la 38ª volta nella sua storia. I Millonarios hanno conquistato il titolo con due giornate d'anticipo: il successo per 3-1 contro l'Estudiantes (arrivato grazie ai gol di Beltran, De La Cruz e Barco) ha infatti portato la squadra di Demichelis a +9 sul Talleres secondo in classifica. Una stagione fantastica per il River, che in occasione del match decisivo ha fatto registrare il 41° sold out consecutivo allo storico Monumental: qualcosa di mai visto prima nella storia del campionato argentino.