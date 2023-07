Il Messico vince la Gold Cup: contro Panama basta Gimenez

LOS ANGELESE (STATI UNITI D'AMERICA) - Per la nona volta nella sua storia, il Messico ha vinto la Concacaf Gold Cup . Nella finale dell'edizione 2023, andata in scena di fronte ai quasi 73mila spettatori del SoFi Stadium di Los Angeles, la selezione guidata da Lozano ha sconfitto Panama 1-0 succedendo così nell'albo d'oro della manifestazione agli Stati Uniti.

A decidere l'incontro una rete dell'attaccante del Feyenoord Gimenez che, entrato all'85', dopo appena 3' trova il gol che sblocca la gara e regala il trionfo agli aztechi. Titolari nel Messico il portiere della Salernitana Ochoa e il difensore del Genoa Vasquez.

Gold Cup, Messico: il cammino fino al trionfo

Piazzatosi al primo posto del Gruppo B davanti al Qatar, il Messico ha eliminato ai quarti la Costa Rica (2-0) e in semifinale la Giamaica con un netto 3-0. In totale questo è il dodicesimo trionfo nella manifestazione per el Tricolor, il nono dal 1990, anno in cui è cambiata la formula e la denominazione del torneo. Da quella edizione c'è stato un totale dominio Messico-Stati Uniti, con rispettivamente nove e sette affermazioni: unica eccezione il successo nel 2000 del Canada.