Pelaitay, destro potente e imparabile: la porta però è quella sbagliata

Emozioni arrivano dal Sud America. Protagonista la Copa Argentina , e in particolare la sfida tra San Martin de Juan e Velez . La sfida, valida per i sedicesimi della competizione, è terminata 2-2, con la vittoria del San Martin ai calci di rigore.

Una gara lunga, emozionante e con tanti colpi di scena. Ma il match verrà ricordato per un gol, e in particolare per un calciatore, che ha segnato una splendida rete... ma nella porta sbagliata.

Pelaitay e l'incredibile autogol

Sul risultato di 1-1, infatti, il Velez si è portato in vantaggio a causa dell'autorete di Nicolas Pelaitay. Il centrocampista si era portato nella propria area di rigore, con la volontà di recuperare la sfera. Il classe 1992 riesce nel suo intento, ma nel momento in cui entra in possesso della palla un altro avversario gli arriva davanti. Pelaitay, probabilmente nel tentativo di scaraventare la palla addosso al calciatore del Velez, con l'obiettivo di mandar via la sfera dalla propria area, scaraventa una conclusione fortissima. Per sua sfortuna, però, il tiro non trova l'avversario, bensì la sua porta. Un autogol clamoroso, che per sua fortuna non ha portato a conseguenze negative. Al 90', infatti, Heredia a pareggiato i conti portando il risultato sul 2-2 e la sfida ai calci di rigore. Dagli 11 metri a vincere, per 5-4, è stato proprio il San Martin, con la conclusione decisiva trasformata addirittura dal portiere Mariano Monllor.