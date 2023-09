Libertadores, il Boca affronterà il Palmeiras in semifinale

La partita decisiva del torneo si giocherà il 4 novembre allo Stadio Maracanà di Rio de Janeiro. Il Palmeiras, vincitore del torneo nel 2020 e nel 2022, sarà il rivale del Boca. L'altra semifinale vedrà invece opposti l'Internacional e il Fluminense, ultima a passare il turno. Il Boca è passati ai rigori dopo due 0-0 contro i connazionali argentini del Racing mercoledì. Il Palmeiras si è invece assicurato un posto tra le ultime quattro dopo un pareggio senza reti contro il Deportivo Pereira della Colombia. I brasiliani avevano vinto l'andata 4-0.

L'Internacional affronterà il Fluminense

Martedì l'Internacional ha battuto i venezualani del Bolivar per 2-0 a Porto Alegre con una doppietta del nazionale ecuadoriano Enner Valencia. La squadra brasiliana aveva vinto l'andata 1-0 a La Paz. Il Fluminense, l'unica semifinalista a non aver ancora vinto la Coppa Libertadores, ha infine battuto i paraguaiani dell'Olimpia per 3-1 ad Asuncion. L'andata era finita 2-0 per i brasiliani.