Argentina, Messi fa la differenza. Colombia ok con Cuadrado titolare

Buona la prima per l' Argentina : l'Albiceleste batte l' Ecuador nella prima giornata delle qualificazioni sudamericane per i Mondiali 2026 . A firmare il successo della nazionale di Scaloni è il solito Lionel Messi che al 78' sblocca la gara con una splendida punizione. Nel tridente offensivo partono titolari anche Lautaro Martinez e Nico Gonzalez , usciti rispettivamente al 77' e al 62' - al posto dell'attaccante della Fiorentina dentro l'ex Juventus, ora al Benfica, Angel Di Maria -. Argentina ed Ecuador torneranno in campo martedì per affrontare nel secondo turno rispettivamente Bolivia e Uruguay.

Qualificazioni Mondiali 2026: Colombia ok, pari tra Paraguay e Perù

Vittoria di misura anche per la Colombia di Juan Cuadrado, partito titolare e uscito dopo 45'. La rete che regala il successo ai Cafeteros arriva proprio a inizio ripresa: Borre è bravissimo a schiacciare in rete di testa il perfetto cross di Jhon Arias proveniente dall'out di destra. Venezuela ko e festa grande a Barranquilla. Entrambe le formazioni torneranno in campo mercoledì, con la Colombia che sfiderà il Cile e la Vinotinto che se la vedrà contro il Paraguay che non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro il Perù, privo di Lapadula e costretto a giocare in dieci per un tempo. La Blanquirroja cercherà il riscatto mercoledì nella difficile sfida contro il Brasile.