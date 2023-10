Libertadores, Boca Juniors in finale! Cavani, croce e delizia

SAN PAOLO (BRASILE) - La finale di Copa Libertadores , in programma il 4 novembre allo stadio Maracanà, metterà di fronte Fluminense e Boca Juniors . Gli Xeneizes raggiungono la Flu - vittoriosa nella doppia sfida contro l'Internacional di Porto Alegre - battendo ai calci di rigore nella semifinale di ritorno il Palmeiras . Gli argentini hanno già vinto il titolo nel 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007 e possono eguagliare il record di 7 Libertadores dell'Independiente, per il Fluminense sarebbe invece il primo titolo - una sola finale, ovviamente persa, nel 2008 contro gli ecuadoriani dell'LDU Quito -.

Palmeiras-Boca Juniors: la cronaca

A sbloccare la sfida dell'Allianz Parque è Edinson Cavani che, dopo 23 minuti, stappa la lattina con un tap-in in scivolata. Gli ospiti rimangono in dieci nella ripresa per la doppia ammonizione dell'ex Manchester United Marcos Rojo e poco dopo subiscono anche la rete del pareggio: bomba dalla distanza di Joaquin Piquerez che sorprende Romero e rimette il match in equilibrio. Si va così ai rigori, dove l'unico a fallire per il Boca Juniors è proprio l'ex Napoli Cavani. A "tradire" il Palmeiras dagli undici metri sono invece Raphael Veiga e Gomez. Festa grande per gli Xeneizes.