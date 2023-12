Riquelme vince le elezioni: è il nuovo presidente del Boca Juniors

I tifosi del Boca Juniors hanno scelto: Juan Roman Riquelme è il nuovo presidente del club argentino. L'ex centrocampista, bandiera degli Xeneizes, ha battuto Andres Ibarra, appoggiato dall'ex presidente argentino Macri e anche dal nuovo Milei, ottenendo il 64% dei consensi dei 43.367 soci che si sono recati alla Bombonera per votare.

Riquelme e il Boca Juniors: dal campo alla scrivania

Dopo aver fatto la storia del club in campo, dove ha militato dal 1996 al 2002 e dal 2007 al 2014 conquistando cinque titoli nazionali, tre Libertadores e una Intercontinentale sempre da protagonista, l'ex numero 10 è pronto a ripetersi anche da dirigente dopo aver ricoperto il ruolo di vicepresidente nel 2019 durante la gestione Ameal. Il suo primo obiettivo è quello di riportare il Boca in Libertadores dopo la finale persa con la Fluminense: gli Xeneize non si sono qualificati e nel 2024 disputeranno la Coppa Sudamericana.