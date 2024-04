Roma, dopo la paura N'Dicka è la volta dell'ex: colpo alla testa, in ospedale

Attimi di paura in Brasile per Matias Vina durante la partita del campionato brasiliano tra il Flamengo e l'Atletico Goianiense. Dopo i momenti di tensione per il malore di N'Dicka in Udinese-Roma, anche il laterale mancino, che solo da gennaio non è più di proprietà dei giallorossi, ha vissuto una giornata complicata ed è ora ricoverato in ospedale.