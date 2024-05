Apolonio, esordio record: chi è il 14enne che ha superato Aguero e Maradona

Un debutto da record e storico perché in Argentina il Deportivo Riestra ha deciso di mandare in campo Mateo Apolonio. Nella partita di Coppa contro il Newell's il tecnico Fabbiani ha deciso di mandare in campo a 5' dalla fine il classe 2010. Sì, nessun errore di battitura avete capito e letto bene. Il calciatore argentino è stato convocato con grande stupore suo e della sua famiglia: "Ero nel soggiorno di casa mia e mia madre mi ha chiamato. Mio padre piangeva al telefono e io non capivo niente. Mi ha detto: 'Sei stato convocato in Prima Divisione'" ha raccontato il ragazzo a Tyc Sports. Ma poi non è arrivata solo la chimata perché l'esordio gli ha permesso di superare Aguero e Maradona.

Apolonio, Fabbiani e la chiamata Deportivo Appena 14 anni e 29 giorni, un compleanno festeggiato nemmeno un mese prima con tutta la felicità e la tranquillità di un ragazzo di quell'età, ignaro che di lì a poco avrebbe scritto una pagina di storia dell'Argentina. Fabbiani, infatti, ha deciso di convocare lui assieme ad altri due ragazzi delle giovanili, Rojas (2007) e Fernandez (2004). Il club ha voluto scherzare sulla chiamata e sui social ha postato uno foto dei tre in un parco giochi per neonati: "I bambini si divertono". Un momento semplice per alleviare la tensione e le emozioni del momento soprattutto per il classe 2010, alla prima vera convocazione con la prima squadra. Lo aveva annunciato l'allenatore alla vigilia: "Andremo con i sostituti e alcuni ragazzi delle giovanili perché la nostra priorità è il campionato e mantenere la categoria".Detto, fatto. Nel finale è arrivato l'esordio per Mateo sul risultato di 1-0 per gli avversari. Dieci minuti alla fine, compreso il recupero, ma quanto basta per entrare nella storia.

Apolonio, storia da record Apolonio ha superato il Kun Aguero nella classifica dei più giovani debuttanti del calcio argentino. Ora Mateo è al primo posto dove ha scalzato l'ex attaccante del Manchester City con un anno d'anticipo (15 anni e 35 giorni) e ha messo al terzo gradino Diego Armando Maradona. Insomma, non male entrare nella storia in questo modo. Fabbiani l'ha mandato in campo e poi ha sottolineato: "È il capitano della sua categoria, lo stavamo seguendo. Non si è notato, ma ha un buon dinamismo ed è una scommessa che il club sta facendo". Ma chi è Apolonio? Mateo è un esterno mancino: può giocare sia da terzino e sia da esterno di centrocampo. Un giocatore su cui il club ha puntato tanto e l'esordio non è arrivato a caso. Prima dell'esordio in prima squadra, il classe 2010 ha giocato con U12 e U13, oltre a qualche presenza con l'U14. E' ancora molto giovane per capire dove potrà arrivare, ma ora il suo nome è finito nei libri di storia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA