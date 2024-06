Argentina, ansia per l'ex Genoa Centurion: "È scomparso, siamo preoccupati"

Nelle ultime ore è scoppiato un vero e proprio caso in Argentina che riguarda Ricardo Centurion , attaccante di proprietà del Velez con un passato in Serie A con la maglia del Genoa . Il classe 1993 sarebbe infatti scomparso nel nulla da più di dieci giorni. A lanciare l'allarme è stato Fabian Berlanga , presidente della squadra argentina, che ha manifestato tutta la preoccupazione per il suo tesserato. Al momento infatti nessuno è più riuscito a mettersi in contatto con lui.

Fabian Berlanga , presidente del Velez ha reso nota la situazione che coinvolge Ricardo Centurion ai microfoni di Radio La Red: “Non sappiamo più nulla di lui. È scomparso dall’oggi al domani, siamo preoccupati. Stiamo cercando di localizzarlo, ma ha spento il telefono e non riusciamo a contattarlo. È scomparso più di 10 giorni fa. La situazione con Centurión è diventata difficile, ha interrotto la comunicazione con noi. È molto triste perché mettiamo tutto a sua disposizione". Ancora non è chiaro se Centurion sia scomparso di sua volontà, scegliendo di allontanarsi dal Velez senza alcune comunicazione ufficiale. Intanto però la preoccupazione in Argentina aumenta, con la speranza di ricevere presto notizie sulle sue condizioni.

Centurion, dal Genoa al ritorno in Argentina: le difficoltà di una carriera tormentata

Centurion ha vissuto una breve esperienza in Italia con il Genoa nel 2013/14 e nel 2017/2018. Una parentesi non particolarmente fortunata, come testimoniano le 17 presenze senza alcuna rete messe a referto in rossoblù. Anche per questo aveva deciso di far ritorno in Argentina, dove però i problemi caratteriali e quelli fuori dal campo hanno continuato a tormentarlo. Proprio poche settimane fa Gustavo Quinteros, allenatore del Velez, aveva infatti dichiarato: “È un ragazzo che si sta riprendendo, gli stiamo dando tutte le possibilità per allenarsi. Speriamo di recuperarlo”. Delle parole a cui ha fatto seguito la sua scomparsa.