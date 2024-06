Messi profetico: “Dio mi ha scelto”. Poi la rivelazione sul futuro

" So che Dio mi ha scelto e mi ha dato un dono " ha detto Messi a Clank.media. Una frase profetica, ma che dimostra il suo grande riconoscimento al talento. Lo stesso che ha saputo coltivare negli anni tra grandi successi e vittorie. Ma l'attaccante dell'Inter Miami sa che il giorno dell'addio al calcio è dietro l'angolo: "Mi diverto ancora come quel bambino di quattro anni che non conosceva neanche il Mondiale, so che resta poco ". Ora è impegnato in Copa America con l'Argentina per cercare di dare continuità al trionfo a Qatar 2022.

Messi tra ricordi e futuro

"Da quello che si dice, fin da piccolo sono sempre stato diverso. La gente veniva a vedermi. Non me ne rendevo conto. Ho cominciato a capirlo crescendo" - ha spiegato Messi nel corso di un'intervista rilasciata a Clank.media. Poi ha proseguito: "Avevo 3 o 4 anni e non sapevo nulla del Mondiale. Giocavo semplicemente perché amavo il pallone, per me era divertimento. Ho ben chiaro che sono nato così perché Dio mi ha scelto, è stato un dono che mi ha fatto. Ho cercato di approfittarne, facendo tutto il possibile per trarne il massimo. Oggi mi diverto come quando ero piccolo. So che resta sempre meno, che mancano pochi anni a causa della mia età" - così ha concluso l'argentino, che con la propria nazionale si sta giocando la Copa America. L'albiceleste ha esordito con una vittoria nel girone contro il Canada, anche se la pulce non ha timbrato il cartellino. Avrà altre occasioni per farlo e soprattutto per cercare di vincere la competizione e replicare il grande successo nell'edizione del Brasile nel 2021.