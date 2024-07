Di Maria, polemica social: "Prendetevela con chi vuole che non torni"

Il Rosario ha invitato i campioni argentini, Di Maria e Lo Celso, a vedere la partita contro il Sarmiento per premiarli vista la vittoria della Coppa America. Una sorta di omaggio della città e del club da cui sono cresciuti e usciti per diventare calciatori professionisti. Tutto lineare e bello, ma l'ex Juve ha deciso di declinare l'invito soprattutto per le minacce ricevute qualche mese fa in caso di suo ritorno in Argentina. L'esterno ha poi risposto sui social a un post pubblicato dove è stato scritto: "Angel di Maria è in città da qualche giorno ed è stato anche invitato dal consiglio di amministrazione del Canaya ad essere presente al Gigante, ma ha risposto che non avrebbe potuto partecipare. Così, il ritorno del 36enne è sempre più lontano. Non risponde ai messaggi, e quando risponde è in modo negativo. Diverso è il caso di Gio Lo Celso, che ogni anno è presente nelle diverse sedi del club e domani sarà applaudito da tutti i tifosi del Canaya che andranno a vedere la partita".