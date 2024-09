Brasile, basta Rodrygo: Danilo in campo 90’. Pari Colombia, Cabal in tribuna

Basta un gol di Rodrygo al Brasile per battere (1-0) l'Ecuador nel settimo turno del gruppo sudamericano delle qualificazioni al prossimo Mondiale. Una vittoria importante per i brasiliani che venivano da tre ko di fila nel girone di qualificazione e ora sono quarti a quota 10 punti. Novanta minuti in campo per lo juventino Danilo.