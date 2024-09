Felipe Melo, altra follia: intimidisce un ragazzino e viene denunciato

Ai box per oltre un mese a causa di un infortunio al polpaccio, Felipe Melo è tornato a disposizione del suo Fluminense giocando l'intero match nel 2-0 all'Atletico Mineiro e solo pochi minuti contro San Paolo, Juventude e Botafogo. A 12 partite dalla fine, il Flu si trova al terzultimo posto con appena 27 punti conquistati in 26 incontri, in più nella notte ha perso 2-0 in casa dell'Atletico Mineiro rendendo vana la vittoria interna per 1-0 all'andata e venendo eliminato dalla Copa Libertadores , competizione vinta la scorsa stagione. Un periodaccio, dunque, per Felipe Melo e compagni.

Felipe Melo ancora nei guai

Come se non bastasse, l'ex centrocampista, tra le altre, di Juventus e Inter si sarebbe reso protagonista di un brutto episodio fuori dal campo. Il brasiliano è infatti stato denunciato dalla mamma di un 15enne che sarebbe stato intimidito dal calciatore. L'episodio sarebbe avvenuto domenica sera, quando il ragazzo si trovava in strada per portare a spasso i suoi cani e avrebbe incontrato Melo, che gli avrebbe chiesto per quale squadra tifasse. Il giovane ha risposto Botafogo e a quel punto – secondo la denuncia – il giocatore non l'avrebbe presa benissimo. "Mio figlio ha dovuto fare qualche passo indietro, Melo ha dovuto essere trattenuto da un altro uomo, che temeva un'aggressione fisica", ha dichiarato Vanessa Cruz, madre del 15enne. Il centrocampista ha invece smentito tutto negando le accuse. La Polizia Civile di Rio de Janeiro in una nota ha precisato che raccoglierà le dichiarazioni delle persone coinvolte e porterà avanti un'indagine per chiarire i fatti, messi nero su bianco nella denuncia presentata in una stazione di polizia a Barra da Tijuca, un quartiere di Rio. Non è la prima volta che Felipe Melo si caccia nei guai per episodi avvenuti fuori dal rettangol verde, ma stavolta l'ha combinata davvero grossa.