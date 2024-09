Caballero shock: l'ex Arsenal muore durante una partita di calcetto

Dal Paraguay arriva una tragica notizia: è venuto a mancare Fabian Caballero . Il calciatore, ex Arsenal e Dundee è deceduto a causa di un malore accusato durante una partita di futsal, il cosiddetto calcetto. L'attaccante, di origini argentino-paraguaiane è collassato improvvisamente in campo, accasciandosi al suolo. Non c'è stato nulla da fare nonostante i soccorsi. A ufficializzare quella che inizialmente era solo un'indiscrezione è stata la Federazione locale con una nota:

"La Federazione calcistica paraguaiana esprime profondo rammarico per la scomparsa dell'ex calciatore Fabian Caballero, che ha avuto una carriera eccezionale sia nel calcio paraguaiano che all'estero. Accompagniamo la famiglia e gli amici in questo momento difficile".

Morte Caballero, il messaggio dell'Arsenal e del Dundee

Immediato è stato il cordoglio da parte dell'Arsenal, squadra che lo ha lanciato nel grande calcio. Nonostante la breve esperienza in maglia Gunners, è rimasto nel cuore del club, che lo ha ricordato così:

"Tutti al club sono profondamente addolorati nell'apprendere della scomparsa improvvisa del nostro ex giocatore, Fabian Caballero. I nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento".

Anche la squadra scozzese, il Dundee, ha affidato ai canali social il saluto a Caballero: "Tutti al Dundee Football Club sono estremamente scioccati e rattristati questa mattina nell'apprendere della scomparsa dell'ex giocatore del Dundee Fabián Caballero. Fabian è mancato all'età di 46 anni e mancherà moltissimo a tutti. Fabián ha firmato per The Dee nel luglio 2000 ed è diventato il beniamino dei tifosi. I pensieri di tutti al club sono con la famiglia di Fabián in questo momento molto triste. Più tardi il club pubblicherà un tributo completo a Fabián. Riposa in pace Fabián".