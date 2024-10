Tragedia in Brasile: calciatore 22enne muore in una sparatoria

Una notizia tragica è rimbalzata dal Brasile nelle prime ore del giorno. Il giovane attaccante del Remo Ricardo Emanuel Alcantara Paiva, detto Ricardinho, è morto dopo esser rimasto coinvolto in una sparatoria a Marituba, nello Stato del Parà. Stando a quanto riportato e ricostruito dagli organi di stampa locali, alcuni testimoni avrebbero visto i ragazzi seduti vicini dopo una partitella a calcio. In quel momento sarebbe sopraggiunta un'auto nera che sarebbe avvinicata al gruppo e, da distanza siderale, dall'interno del veicolo sarebbero stati espolosi dei colpi di arma da fuoco. Non c'è stato scampo per le vittime che sono morte sul colpo, tra le quali il giocatore 22enne.