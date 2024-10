Gago è il nuovo allenatore del Boca Juniors. Sognando Paredes e Dybala

«Sto tornando a casa», con queste parole Fernando Gago , nuovo allenatore del Boca Juniors , voluto fortissimamente dal presidente Juan Roman Riquelme , entrambi cresciuti nelle giovanili gialloblù ed entrambi ex giocatori degli Xeneizes, ha salutato i tifosi che lo hanno accolto all’aeroporto Ezeiza di Buenos Aires. Gago ha iniziato ad allenare nel 2021 l’ Aldovisi , poi il Racing Club , con il quale ha vinto due trofei, e da quest’anno il Guadalajara . La rescissione del contratto con il Chivas è costata 1,5 milioni di dollari e al momento non sappiamo se l’ha pagata di persona, molto probabile, o se ci ha pensato il club argentino per averlo quanto prima, adesso che mancano poco più di 10 partite alla fine della stagione. Il suo staff è arrivato qualche giorno prima per iniziare gli allenamenti e valutare la forma fisica dei calciatori. Da Marcos Rojo , il capitano trentaquattrenne capitano, ex Sporting Lisbona e Manchester United , che sta recuperando, a Edinson Cavani , il quale nonostante i suoi 22 gol ha subito diversi infortuni muscolari che lo hanno messo kappao in alcuni momenti chiave della stagione.

Il sergente di ferro

Gago, oltre che per la sua classe quando giocava, è famoso per la fermezza. Non perdona alcuna distrazione o ritardo, mettendo fuori rosa giocatori che erano arrivati tardi a un briefing tecnico, che avevano fatto le ore piccole in qualche locale o non rispettavano il peso forma. E, anche se il suo arrivo è stato salutato con grande entusiasmo dal club e dalla tifoseria gialloblù, l’impressione è che non sarà facile per lui farsi accettare dalla squadra, soprattutto da un gruppo che non è abituato alle ‘rivoluzioni’. Per Gago non esistono privilegi acquisiti, gioca chi è più in forma e rispetta le regole, senza eccezione alcuna. In fondo Riquelme lo ha chiamato proprio per questo, sulla panchina di una squadra che non vince il campionato da due anni e la Libertadores dal 2007, il feticcio di tutti gli Xeneizes. Attualmente il Boca Juniors è decimo in classifica a meno 12 dal Velez Sarsfield, squadra con cui Gago ha dato l’addio al calcio giocato nel 2020; unica, magra, consolazione è che il River Plate, acerrimo avversario cittadino, ha solamente un punto in più e c’è ancora tempo per arrivargli davanti.

Gli argentini d’Italia

Fernando Gago, però, guarda anche al futuro e in particolare al Mondiale per club del prossimo anno, un torneo che per molte squadre europee è come il fumo negli occhi ma per chi ha fatto delle vittorie internazionali uno storico vanto è un appuntamento imperdibile. In quest'ottica sta pensando di rinforzare la squadra con altri giocatori argentini, in particolare Leandro Paredes, come lui cresciuto nelle giovanili gialloblù, come lui ex giocatore della Roma e del Boca Juniors, squadra nella quale ha sempre sognato un giorno di tornare a giocare: «Quando sono partito a 18 anni, ho detto che volevo tornare a ritirarmi qui perché non ho giocato abbastanza. Il sogno è lì. Non mi pongo scadenze né tempistiche; vivo la mia carriera giorno per giorno. Riquelme mi ha detto che non mi chiamerà, che posso tornare quando voglio», ha dichiarato il centrocampista giallorosso in un'intervista con TyC Sports lo scorso aprile. Ma la fame 'argentina' di Gago potrebbe non fermarsi e puntare anche Paulo Dybala, che in patria ha giocato giovanissimo con l'Instituto Cordoba prima di approdare in Italia. Per il Boca Juniors sarebbe un bel colpo, non solo dal punto di vista tecnico ma anche per l'immagine del club, cercando di contrastare gli avversari del River Plate in Argentina e le squadre brasiliane nella Libertadores, visto che le ultime cinque sono state vinte da Flamengo, 2, Palmeiras, 2, e Fluminense. Fernando Gago vuole tornare a provare quelle sensazioni e lo vuole fare con la squadra della sua vita, il Boca Juniors.