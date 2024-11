Argentina, streamer esordisce in campionato. Veron: "Mancanza di rispetto"

Ha dell'incredibile quello che è successo nell'ultima sfida di Serie B argentina tra Deportivo Riestra e Velez Sarsfield . Lo streamer Ivan Buhajeruk , noto come Spreen e molto famoso in Sud America grazie ai suoi 17 milioni di follower sui social, ha infatti esordito ufficialmente partendo come titolare per i padroni di casa, venendo sostituito dopo solo un minuto in campo. Un'iniziativa pubblicitaria per sponsorizzare le sue bevande energetiche e che ora sta raccogliendo grandi critiche da parte di tutti gli addetti ai lavori.

Argentina, streamer esordisce in campionato per pubblicità

L'iniziativa pubblicitaria per la bevanda di Spreen ha fatto impennare i numeri del Deportivo Riestra sui social, ma sta attirando anche molte critiche. Lo streamer è infatti rimasto in campo per solo un minuto nella sfida tra contro il Velez Sarsfield, terminata poi con il punteggio di 1-1. Una scelta che Guillermo Durò, allenatore del club argentino, ha voluto giustificare così: "L'unica cosa che so è che Ivan vende bevande e quelle che mi pagano sono anche le bevande, quindi lasciatelo fare".

Esordio Spreen, Veron: "Mancanza di rispetto verso il calcio"

L'esordio di Spreen sta facendo molto discutere visto l'utilizzo del calcio solo a scopo pubblicitario. TyC Sports, principale emittente argentina, ha infatti commentato così l'evento: "È un vero peccato, dov'è il divertimento in questo? È una mancanza di rispetto. Non abbiamo mai visto niente di simile e, purtroppo, questo influisce sull'immagine del calcio argentino. Un peccato". Dello stesso avviso anche Juan Sebastian Veron, ex centrocampista con un passato in Serie A ed attuale presidente dell'Estudiantes: "Una totale mancanza di rispetto per il calcio e i calciatori".