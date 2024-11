Tragedia nel mondo del calcio: muore a soli 22 anni

Arriva una terribile notizia dal Sud America, con l'annuncio della morte di Marco Angulo . Il calciatore classe 2002 non è infatti sopravvisuto ad un incidente stradale che lo ha visto coinvolto circa un mese fa a Quito , capitale dell' Ecuador . A dare il triste annuncio è stata la Liga Deportiva Universitaria de Quito , club in cui militava dall'inizio di questa stagione dopo il trasferimento dal Cincinnati in Mls.

Morte Angulo, l'annuncio del Quito

Il club ecuadoriano ha annunciato la morte del proprio calciatore tramite un comunicato ufficiale: "Con profondo dolore e tristezza, siamo spiacenti di comunicare la morte del nostro amato giocatore Marco Angulo. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari. La sua dipartita è una perdita irreparabile che lascerà un segno indelebile nei nostri cuori. Riposa in pace".

Dalla Mls al ritorno in Ecuador: la carriera di Angulo

L'annuncio della morte di Marco Angulo arriva dopo più di un mese dall'incidente stradale che lo aveva visto coinvolto a Quito e che aveva provocato già altri tre morti. Il classe 2002 non è infatti riuscito a sopravvivere alle ferite riportate dopo un lungo ricovero nell'ospedale della capitale dell'Ecuador. Angulo, che all'inizio della sua carriera era considerato come uno dei più grandi talenti del suo Paese degli ultimi anni, era appena tornato in patria dopo la fine della sua esperienza in Mls al Cincinnati. La sua ultima apparizione in campo risale allo scorso 6 ottobre con il Quito, attualmente al primo posto in classifica.