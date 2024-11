"Tu es un cagon": Messi è una furia in Paraguay-Argentina

La sconfitta dell' Argentina , una prestazione non brillantissima e la rabbia di Messi. È successo un po' di tutto nella sfida tra l'Albiceleste e il Paraguay, con la vittoria per 2-1 dei padroni di casa (in gol anche Sanabria del Torino oltre a Lautaro Martinez dell'Inter ), ma a far discutere è stata la reazione della Pulce nei confronti del direttore di gara. Sì, perché in un video che è stato pubblicato sui social si può notare il 10 argentino andare a muso duro con l'arbitro e puntargli il dito.

Messi, la rabbia in Paraguay-Argentina

"Tu es un cagon, no me estas guastando". Tradotto: "Te la stai facendo addosso, non mi stai piacendo". Questa è stata la frase riportato anche dai canali sudamericani, ma la cosa particolare è che il direttore di gara guarda Messi, l'ha ascoltato e non ha estratto nessun cartellino. Situazione che ha fatto un po' imbufalire i tifosi sui social.

Ma l'argentino è andato a muso duro con l'arbitro per un motivo ben preciso. Perché non gli è piaciuta la direzione di gara soprattutto per il mancato giallo ad Alderete (sarebbe stato il secondo), poi decisivo con il gol vittoria per il suo Paraguay. Insomma, una rabbia misto a frustrazione per la Pulce in una gara in cui l'Argentina non si è espressa al massimo del suo potenziale.