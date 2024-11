Aguirre, episodio grave in Honduras-Messico: colpito da una lattina

Il Messico ha subito una sconfitta inattesa nei quarti di finale della CONCACAF Nations League, cadendo 2-0 contro l’ Honduras in una serata che, oltre al risultato, ha visto episodi di tensione dentro e fuori dal campo. Protagonista assoluto del match è stato Luis Palma, autore di una doppietta che ha spinto l’Honduras verso una meritata vittoria e ha messo in crisi la squadra allenata da Javier Aguirre. Lo stesso allenatore che è stato vittima di un epsiodio gravissimo.

Aguirre, l'episodio di Honduras-Messico

Se il risultato è stato una doccia fredda per il Messico, gli episodi avvenuti nel post partita hanno ulteriormente peggiorato una serata già difficile. Durante il rientro negli spogliatoi, il commissario tecnico Javier Aguirre è stato colpito alla testa da una lattina piena. Le immagini dell’allenatore mentre lascia il campo con il capo insanguinato hanno fatto rapidamente il giro del web.

Aguirre, medicato immediatamente negli spogliatoi, ha riportato una ferita che ha richiesto quattro punti di sutura. Nonostante l’incidente, il tecnico messicano si è presentato in conferenza stampa per analizzare la sconfitta e ha minimizzato quanto accaduto: "Non è niente, fa parte del calcio. La partita è stata intensa, sono episodi che possono capitare. Mi dispiace di più per il risultato, perché loro hanno meritato di vincere".