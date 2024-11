Kaio Jorge segna ma al Cruzeiro non basta: la finale la vince il Racing

Non basta il gol dell'ex Juve Kaio Jorge al Cruzeiro . All'Estadio la Nueva Olla di Asuncion il Racing si impone per 3-1 e vince la sua prima storica Copa Sudamericana . La compagine argentina domina in lungo e in largo nella prima frazione di gioco, la reazione dei brasiliani nella ripresa arriva con l'ex attaccante bianconero, trasferitosi la scorsa estate , ma è tardiva e non è sufficiente. Il Cruzeiro, che era tornato a giocare una finale continentale dopo 15 anni dall'ultima volta, deve arrendersi: prosegue dunque la striscia di sconfitte per la squadra di Belo Horizonte.

Kaio Jorge non basta al Cruzeiro: vince il Racing

Dopo appena 3' dal fischio d'inizio il Racing de Avellanada si porta già avanti, ma la rete viene annullata per fuorigioco. È il preludio ad una prima frazione dominata dalla squadra argentina, che al quarto d'ora riesce a siglare (stavolta per davvero) l'1-0 grazie a... un cross. Traversone insidiosissimo dalla destra Gaston Martirena che sorprende incredibilmente il portiere avversario Cassio. Trascorrono altri 5' e arriva subito il raddoppio: azione sulla sinistra di Salas, cross basso e forte messo in mezzo, la sfera arriva sul secondo palo con Adriano Martinez che in tap-in non può sbagliare. Prima dell'intervallo arriva una reazione del Cruzeiro con Kaio Jorge: l'ex attaccante della Juve viene pescato in area prova il tiro al volo ma non trova lo specchio.

Ad inizio seconda frazione la squadra brasiliana scende in campo con tutto un altro spirito, e accorcia subito le distanze: bella azione personale di Matheus Henrique con tanto di tunnel all'avversario, palla in mezzo per Kaio Jorge che prima colpisce di testa trovando la pronta respinta dell'estremo difensore, ma poi è prontissimo a ribadire in rete. La gara diventa equilibrata, il Cruzeiro ci prova concretamente in un paio di occasioni ma in pieno recupero, sbilanciato in avanti, subisce la terza rete del Racing. Roger Martinez riceve la sfera appena dentro la metà campo avversaria, va in solitaria fino all'area di rigore, facendo partire un destro potentissimo e imparabile. Il Racing batte così il Cruzeiro per 3-1, ed esplode la festa per un successo storico.