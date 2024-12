Milito-Devia: è guerra per la presidenza del Racing Avellaneda

Diego Milito , l’eroe del Triplete dell’ Inter nel 2010 – il Pallone d’Oro di quell’anno grida ancora vendetta –, lo scorso agosto si è candidato alle presidenziali del Racing Avellaneda , il club della sua vita, lì dove è cresciuto e dal quale ha spiccato il volo, per tornarci, chiudendo il cerchio, nel 2014 e smettendo di giocare nel 2016. Dal 2017 al 2020 è stato direttore sportivo de La Academia, sotto l’attuale presidente, lo spagnolo Víctor Blanco . Il suo avversario è il vice di Blanco, Christian Devia , un modo per continuare a governare la società con gli stessi metodi, il solito “cambiare tutto per non cambiare niente”. Quando Milito nel 2020 ha lasciato il Racing lo ha fatto con queste parole: «Voglio dirvi che ho preso la decisione di non proseguire per il prossimo mandato. Il motivo è molto semplice: non condivido il modello di club e le idee del presidente. Questa decisione non è repentina ma viene da lontano, quando mi sono messo in gioco per cercare di persuadere la presidenza che ci poteva essere una strada diversa per raggiungere il successo (nel 2019 il Racing ha vinto il titolo argentino e il Trofeo de Campeones, ndr). Ovviamente non sono riuscito a convincerla e sento di non essere stato ascoltato ed è per questo che lascio questo spazio, affinché possano continuare con le loro idee: ho solo chiesto che mi lasciassero lavorare in tranquillità e nel rispetto dei ruoli», parole durissime .

La candidatura

Lo scorso 22 agosto Diego Milito, con un video sul proprio account Instagram, ha annunciato che si sarebbe candidato alla presidenza del Racing: «Sono convinto che, insieme, possiamo riuscirci. Dico “insieme” perché credo assolutamente nel lavoro di squadra e non in un modello presidenzialista», ha detto l’ex interista, lanciando il guanto di sfida. La prima reazione di Víctor Blanco è stata positiva: «Come candidato Diego mi sembra fantastico. Penso che sia molto positivo che si presentino persone che amano il club. Stiamo lavorando per trovare un accordo. Se possibile sarebbe meraviglioso, perché penso che sia la cosa migliore per il Racing», rivelò a TyC Sports il presidente in carica. Un accordo che forse non è mai stato veramente cercato e che alla fine non è stato trovato scatenando una battaglia per la carica di presidente senza esclusione di colpi: «Abbiamo sempre messo il club al primo posto. Dall’altra parte non so. C’è un solo modello perché il Racing Avellaneda possa andare avanti e avere la leadership che abbiamo avuto in questi dieci anni, senza inibizioni, senza problemi, con giocatori all’altezza e rose competitive. Questo è l’unico modello. Poi ce ne saranno altri, che il Racing ha già avuto nella sua storia: senza soldi, con rose inaffidabili e calciatori che hanno fornito fondi di tasca propria», è entrato a gamba tesa Blanco, dimostrando che è lui il vero candidato e non il vice Devia. Una delle accuse contro Milito è la sua vicinanza all’ex allenatore Fernando Marin, accusa rimandata al mittente: «Da agosto ho detto che Marin non farà parte del mio progetto. Gli stessi che mettono in giro queste voci sono coloro che hanno affisso striscioni al campo di allenamento del Racing per screditarmi. Dimostrando ancora una volta che l’unico interesse di Devia e Blanco è quello di perpetuarsi al potere e una volta raggiunto il loro obiettivo volteranno le spalle ai tifosi».

Racing Sueña

Racing Sueña, la piattaforma di Milito per le presidenziali, è riuscita a riunire diverse fazioni interne, come Racing Cambia, Más Racing e Movimiento 19 de Noviembre. Questo sostegno collettivo ha permesso all’ex calciatore di formare un ampio fronte che mescola esperienza con idee nuove. Inoltre, la sua candidatura è sostenuta da Rodolfo Molina, che è stato presidente del club dal 2008 al 2013, prima che Víctor Blanco prendesse il potere. La piattaforma di Milito enfatizza la crescita complessiva del club, con un piano che include miglioramenti allo stadio e al centro di allenamento “Tita Mattiussi”, insieme a un focus sulla professionalizzazione del dipartimento sportivo. Come parte della sua squadra, Sebastián Saja è pronto a supervisionare la Segreteria Tecnica, garantendo un approccio strategico alle questioni calcistiche. Le elezioni si svolgono al Microestadio Polideportivo “Jorge Camba”, dove oltre 40.000 soci sono eleggibili per votare. La competizione tra Milito e l’attuale amministrazione, guidata da Christian Devia, determinerà chi guiderà La Academia verso il futuro. Intanto il Racing ha battuto il River Plate in campionato, ma per la vittoria finale sarà una lotta all’ultimo punto tra Velez Sarsfield e Talleres, con River e, appunto, Racing che restano a guardare. Anche se nel caso dell’albiceleste il risultato più importante arriverà fuori dal campo.