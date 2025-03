Brasile, la figuraccia con l'Argentina costa cara a Dorival: "Ct esonerato"

" Dorival Junior questa sera verrà esonerato dai vertici del calcio brasiliano". È questo il sunto di quanto sta rimbalzando dal Sudamerica, secondo cui la CBF, la Federcalcio verdeoro, e in particolare il presidente Edinaldo Rodrigues, avrebbe scelto di comunicare la propria decisione all'attuale commissario tecnico della Seleçao durante l'incontro in programma fra poche ore, originariamente previsto per discutere degli errori commessi e delle possibili soluzioni da apportare dopo la figuraccia rimediata in casa con l'Argentina nel match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

I motivi dell'esonero

Stando sempre a quanto riferito dai media brasiliani, il numero della CBF, che da tempo coltiva il sogno di portare Carlo Ancelotti sulla panchina verdeoro, si sarebbe convinto a esonerare Dorival Junior per tre motivi principali. In primis, il fatto di aver schierato due centrocampisti contro cinque argentini e non aver fatto modifiche in tal senso per l'intero arco dell'incontro dimostrerebbe una presunzione, tra l'altro già palesata in Coppa America, inaccettabile per la nazionale con più Mondiali vinti. In secondo luogo, il ct non starebbe costruendo un gruppo finalizzato alla prossima massima kermesse, in quanto sovente si affida a calciatori che, causa l'età e il logorio fisico, difficilmente potranno parteciparvi. Infine, la presenza del figlio, Lucas Silvestre, nello staff della Seleçao ha impedito l'assunzione dell'ex difensore della Roma Juan: nelle intenzioni di Edinaldo Rodrigues, infatti, ci sarebbe stata quella di affiancare un uomo-simbolo all'allenatore, anche al fine di innescare un proficuo contradditorio. A rischio, poi, ci sarebbe anche il coordinatore della nazionale Rodrigo Caetano, il cui futuro, esattamente come per Dorival Junior, si deciderà nell'incontro di stasera.